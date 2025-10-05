Acampada, Riconvertiamo Seafuture e Restiamo umani: “Intorno a noi cresciute solidarietà e simpatia degli spezzini”

Intervento degli attivisti de L’Acampada, Riconvertiamo Seafuture e Coordinamento Restiamo umani all’indomani dello scioglimento del presidio con attendamento di Piazza Chiodo, da loro rinominata Piazza Palestina libera. “Sabato abbiamo lasciato Piazza Palestina Libera, occupata per più di una settimana con i nostri corpi e le nostre tende per sensibilizzare la città sul genocidio che da tempo avviene in Palestina da parte del governo israeliano e sul problema della produzione di armi prodotte sul nostro territorio e poi esposte in vetrina durante la fiera di Seafuture svoltasi dal 29 al 2 ottobre – scrivono gli attivisti -. Intorno a noi sono cresciute la solidarietà e la simpatia dei cittadini della Spezia, le nostre manifestazioni, corrette e gentili, ma decise hanno visto crescere in maniera esponenziale il numero dei partecipanti. Lo stesso successo hanno avuto le assemblee aperte che abbiamo indetto ogni giorno, le iniziative culturali, i laboratori a cielo aperto, la musica che tanti artisti hanno portato in questa piazza”. E aggiungono: “È nostra precisa intenzione continuare questo percorso di crescita e sensibilizzazione e sappiamo che sarà un lavoro difficile, ma proficuo. Vogliamo ringraziare i nostri vicini per la pazienza e l’accoglienza che hanno dimostrato. Teniamo anche a sottolineare che abbiamo lasciato la Piazza in condizioni decisamente migliori di come l’abbiamo trovata”. Gli attivisti danno infine appuntamento nella palestra del Circo Galleggiante, in Piazza Brin, per giovedì 9 ottobre alle 18, “per un’assemblea come sempre aperta a tutti i cittadini”, conclude la nota.

