Prosegue in diocesi nel mese di ottobre la rassegna “Incontri con l’autore”, contributi che l’Istituto superiore di Scienze religiose ligure offre presso la sua sede spezzina di via Malaspina. Domani, lunedì 6 ottobre, alle 17.30, sarà lo stesso direttore dell’Istituto, don Andrea Villafiorita Monteleone, a presentare, insieme con alcuni docenti della sede spezzina, il volume La creazione geme e soffre – La cura del creato dieci anni dopo la Laudato si’. L’opera è costituita da una raccolta miscellanea di saggi, pubblicata dallo stesso Istituto, in cui ogni autore ha affrontato il tema proposto dal titolo generale, con un breve contributo, secondo la prospettiva della disciplina insegnata. “I testi, tutti di valore scientifico, hanno un tono divulgativo, che quindi è in grado di renderli accessibili anche alle persone meno esperte della materia – leggiamo in una nota di presentazione -. Ogni lavoro è seguito da alcuni link, che rimandano a materiali multimediali utili per ulteriori approfondimenti”. A due giorni di distanza dalla festa di San Francesco, che quest’anno conclude il mese di preghiera per la cura del creato, l’Istituto ligure propone quindi una riflessione sul tema dell’ecologia integrale e del rapporto tra uomo e creazione. “Si tratta di un tema che, a dieci anni dall’enciclica Laudato si’ pubblicata da papa Francesco nel 2015 – leggiamo ancora -, presenta ancora molti nodi non risolti a vari livelli: individuale, politico, economico e sociale”.

L’articolo All’Istituto di Scienze religiose la presentazione de “La creazione geme e soffre – La cura del creato dieci anni dopo la Laudato si’” proviene da Città della Spezia.

