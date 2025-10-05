Bike sharing, proroga tecnica dopo che la manifestazione di interesse è andata deserta

Proroga tecnica dell’affidamento della gestione del servizio di bike sharing nel comune della Spezia, fino al 31 dicembre 2025. L’ha disposta con recente determina il Comune della Spezia dopo che la manifestazione di interesse per affidare la gestione del servizio, promossa lo scorso agosto, è andata deserta. Palazzo civico, si osserva nell’atto, “ha ravvisato l’esigenza di non interrompere il servizio di bike sharing in considerazione della pubblica utilità che lo stesso ricopre per la mobilità sostenibile nel centro cittadino” e ritiene neccessario “garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento di nuova procedura per l’individuazione di un operatore per l’espletamento del servizio”. Di qui la decisione di procedere con la proroga tecnica all’attuale gestore, la società Spazio Visibile.
