Cairo, caso strada Ferranietta: il PD chiede un “passo indietro” al sindaco Lambertini

Cairo M. “Apprendiamo del rinvio a giudizio del sindaco Lambertini nell’ambito dell’inchiesta sulla strada Ferranietta. Come Partito Democratico ci teniamo a ribadire con chiarezza un principio fondamentale: il garantismo. La giustizia deve fare il proprio corso e spetterà esclusivamente ai giudici stabilire eventuali responsabilità”.
Così il segreteraio PD di Cairo Montenotte, Nicolò Lovanio, dopo il rinvio a giudizio del primo cittadino, di Anna Ferrando, il privato coinvolto nel progetto per il miglioramento della strada, l’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale Susanna Pelizza, Maurizio Lo Faso, dipendente dell’ufficio e Filippo Serafini, genero del sindaco.