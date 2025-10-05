Calcio/ Genoa buona prestazione al Maradona ma vince il Napoli

Una buona prova non basta al Genoa per tornare da Napoli con punti in tasca. Al “Maradona” la squadra di Vieira gioca una gara coraggiosa ma si arrende 2-1 alla formazione di Conte, capace di rimontare nella ripresa grazie alle reti di Anguissa e Hojlund. I rossoblu restano così all’ultimo posto in classifica con 2 punti, appaiati al Pisa.

Vieira sceglie Ekhator come punta centrale al posto di Colombo, con Norton Cuffy, Malinovskyi e Vitinha alle sue spalle. In difesa riposo per Martin e Ostigard, sostituiti da Sabelli ed Ellertsson, mentre Vasquez e Marcandalli completano il reparto. A centrocampo spazio a Frendrup e Masini.

» leggi tutto su www.levantenews.it