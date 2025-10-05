Genoa in fondo alla classifica, Vieira imperturbabile: “Questo è un progetto, e i progetti hanno bisogno anche di passi indietro”

Non è stato il migliore dei ritorni. Il rientro in panchina di Patrick Vieira coincide con una sconfitta, la quarta del campionato del Genoa. Eppure non è tutto da buttare, anzi. Il Grifone visto al Maradona ha fatto una partita di grande aggressività, giocando un primo tempo di altissimo livello. Oggi i rossoblù sono tornati in una veste più simile a quella della scorsa stagione – e non è un caso che tra i titolari ci fosse solo uno degli acquisti estivi, Ellertsson – e hanno puntato su una forte fase di pressing, senza cercare di avere la palla. Poi le energie sono calate nella ripresa e il Napoli è riuscito a prevalere.

Il commento del tecnico a Sky Sport: “Abbiamo giocato con personalità e organizzazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica anche nell’aspetto fisico. Però sono molto orgoglioso, siamo venuti qua e abbiamo fatto la nostra partita. Siamo andati a pressarli alti, era difficile tenere questo ritmo per 90 minuti. Ci sono tantissime cose da prendere da questa partita”.

