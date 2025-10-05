Il primo derby è della Nolese: tris biancorosso alla Spotornese

Il derby di Coppa Liguria è della Nolese. I biancorossi battono 3 a 1 la Spotornese in un Levratto gremito dalla due tifoserie. La partita finisce 3 a 1, goal nolesi di Delmonte, Bruni e la Rocca. I biancoazzurri sono andati in goal con Scarrone.

La vittoria vale alla squadra di Pietro Saccone il passaggio del turno. La classifica recita infatti Nolese 6, Priamar Liguria e Spotornese 1. La prossima settimana inizia il campionato. La Nolese ospiterà la Rocchettese mentre la Spotornese farà visita alla Priamar Liguria.

