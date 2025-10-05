Milano Premier Padel 1, un genovese nel main draw: Riccardo Sinicropi supera le qualificazioni

Milano. Un genovese al main draw di uno dei tornei di padel più importanti del mondo. Succede all’Oysho Milano Premier Padel 1, al via domani, con Riccardo Sinicropi che insieme ad Alfonso Sanchez ha firmato una splendida vittoria su Clement Geens e Alejandro Jerez nell’ultimo turno di qualificazioni (6-2 5-7 6-3).

Un successo dal sapore speciale per l’azzurro vicecampione d’Europa nel 2024 – nato a Genova e cresciuto tra Liguria e Mentone – che proprio a Milano ha iniziato a giocare a padel e dove lo scorso anno aveva raggiunto il secondo turno.

