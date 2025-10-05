Nostra Signora della Neve, domenica prossima la cerimonia di ingresso del nuovo parroco

Domenica prossima, 12 ottobre, alle 18.30, nella parrocchia salesiana di Nostra Signora della Neve di Viale Garibaldi avrà luogo la cerimonia di ingresso del nuovo parroco, don Roberto Formenti. Già presente in sede, don Formenti ha preso il posto di don Mirko Mochi, che è rimasto diversi anni alla Spezia. Formenti proviene dalla comunità salesiana di Firenze, dove ha svolto incarichi come responsabile dell’oratorio, insegnante, preside ed economo presso l’Istituto salesiano di Scandicci. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che celebrerà la messa.

