Sampdoria, Donati dopo la vittoria col Pescara: “Eravamo all’inferno e siamo saltati fuori”

Genova. È arrivata la prima vittoria per la Sampdoria, un 4-1 convincente contro un Pescara che ha subito l’atmosfera nella ripresa e la voglia di ribaltare il risultato dei blucerchiati. Massimo Donati può tirare un sospiro di sollievo, la sua panchina, per il momento, è salva e in sala stampa commenta: “Vorrei che ci portassimo dietro le sensazioni dopo questa vittoria, quello che si vive nello spogliatoio dopo una partita così. Questi ricordi ti fanno vedere quanto è bello vincere le partite”. I tre punti al Ferraris non arrivavano da molto tempo: era il 9 maggio nella regular season contro la Salernitana, battuta in casa anche nel playout di giugno.

Lo aveva detto nella conferenza stampa pre-gara, volendo parlare non dei singoli, ma di una forza del gruppo che lui vedeva, ma che non riusciva a raccogliere frutti. Oggi invece si è vista nella ripresa: “Eravamo all’inferno alla fine del primo tempo e siamo saltati fuori. La squadra, nonostante non avesse mai vinto, ha dimostrato sempre voglia di fare le cose. I risultati non arrivavano, ma l’atteggiamento c’era e l’ho detto: i fischi erano giusti per i risultati, non per l’impegno”.

