“Santa in Giallo”: ha vinto Piergiorgio Pulixi; gli altri premiati

Un uomo tallonato fino agli ultimi secondi da tre regine del giallo, dopo una maratona letteraria durata sei mesi. Alla fine ha vinto Piergiorgio Pulixi, ma le due sorelle Martignoni e Maria Masella hanno chiuso ad un’incollatura: tanto che durante le valutazioni finali della giuria tecnica il risultato ha rischiato di essere ribaltato.

Nell’ultima settimana Santa Margherita Ligure si è tinta di giallo, nel senso più nobile del termine. Con la cerimonia finale a Villa Durazzo, domenica 5 ottobre alle 19, si è concluso il primo concorso letterario nazionale “Santa in Giallo – Amaro Fabbrizii”, cuore del nuovo festival pop dedicato alla letteratura di genere Giallo e Noir, che ha portato nella città rivierasca grandi autori, editori e lettori di tutta Italia. Pop perché ha coniugato un genere letterario che a volte è di nicchia, a volte è di élite, a volte popolare, con una serie di iniziative mirate a coinvolgere tutta la città.

Una settimana intensa di incontri, dialoghi, anteprime e proiezioni ha preparato il terreno alla giornata conclusiva di domenica 5 ottobre, culminata nella premiazione ufficiale condotta da Matteo Cantile e Marisa Mulazzi, con la presenza della madrina Cecilia Scerbanenco, figlia del grande Giorgio.

I premi delle varie categorie – realizzati con il supporto del main sponsor Amaro Fabbrizii – sono stati consegnati in un pregiato cofanetto contenente una bottiglia in edizione limitata di Amaro Fabbrizii Riserva, con l’etichetta d’autore firmata da Ivo Milazzo, che ha raffigurato il suo celebre personaggio Marvin il detective, simbolo grafico del Festival.

Ogni vincitore ha inoltre ricevuto una tavoletta di ardesia con l’incisione del volto di Marvin, realizzata artigianalmente come segno distintivo del premio.

