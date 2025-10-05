COMMENTA
Sport

Serie A1, debutto con vittoria per il Tennis Club Santa Margherita Ligure

Tennis Club Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. Nella giornata odierna di Serie A1, il TC Santa Margherita Ligure ha debuttato con una convincente vittoria contro il JT Perugia, imponendosi in quattro match su sei e dimostrando solidità nei singolari e grande affiatamento in doppio.

Ad aprire le danze è stato Francesco Maestrelli, che ha superato Tomas Gerini con un netto 6-2 7-5, controllando il match per un’ora e nove minuti. Subito dopo, Filippo Romano ha portato a casa un’altra vittoria importante contro Alessandro Giannessi, imponendosi 6-3 7-6(2) in un match tirato chiuso in poco più di un’ora.

