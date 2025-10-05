COMMENTA
Spezia ultimo, lunedì mattina la decisione definitiva sul tecnico. Tre ipotesi al vaglio ma ora D’Angelo ha più chance di rimanere

Luca D'Angelo

Sono passate poco più di ventiquattr’ore dalla sconfitta dello Spezia contro il Palermo, che ha raggiunto il picco più alto della crisi di questo inizio stagione privo di soddisfazioni. È stata una notte molto lunga quella vissuta dai dirigenti spezzini, che si sono interrogati tutto il giorno – con contatti continui con la proprietà e con il presidente Charlie Stillitano, ieri presente allo stadio – sulla decisione da prendere riguardo il destino di Luca D’Angelo. 

L’elemento fondamentale della discussione è emerso sin da subito. “Cambiare per cambiare non avrebbe senso”. Su questo tutti erano concordi, specie se esiste ancora un filo tra la squadra e un tecnico che conosce molto bene i pregi e i limiti di una rosa che ha aiutato a costruire e che solo qualche mese fa ha portato a giocarsi la Serie A dopo un campionato vissuto solidamente al terzo posto. Sono stati tre i binari presi in considerazione: confermare la fiducia a D’Angelo, affidarsi ad una scelta conservativa, scegliendo un allenatore con esperienza specifica in Serie B – con primo profilo che è un esempio concreto a Moreno Longo – oppure compiere una scelta di rottura, puntando su un profilo capace di cambiare radicalmente il progetto tecnico e introdurre un calcio più manovrato e orientato al possesso.

