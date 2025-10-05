Tribogna: un concorso per i giovani nel segno di Sandro Pertini

Da “Tigullio Informa”

Un concorso per i giovani che frequentano le scuole della Liguria la proposta che arriva a margine della cerimonia svoltasi oggi in località Bassi nel Comune di Tribogna a vent’anni da quando venne inaugurato il monumento per ricordare il presidente della Repubblica Sandro Pertini. A lanciare la proposta Marta Vincenzi, subito accolta dai consiglieri regionali Giovanni Boitano e Federico Romeo che si sono assunti l’impegno di portare il progetto all’attenzione del Consiglio regionale della Regione Liguria. Iniziativa alla quale può portare il suo valido contributo Cristina Bolla presidente di Glfc e della Fondazione Amadeo Peter Giannini.

» leggi tutto su www.levantenews.it