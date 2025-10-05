Un osservatorio permanente sulla sicurezza per il Municipio Centro Ovest: la proposta

Genova. Istituire un comitato permanente per la sicurezza nel territorio del Municipio Centro Ovest: è la proposta dei consiglieri del Pd Amedeo Lucia e Filippo Dapino, intenzionati a presentarla nel corso del prossimo consiglio municipale.

“Riprendendo un nostro documento approvato all’unanimità nel 2015 durante la presidenza Marenco– spiegano i consiglieri del Pd– abbiamo voluto dare la possibilità all’amministrazione, municipale e comunale, di dotarsi di uno strumento efficace e funzionante che possa finalmente dare delle risposte politiche, concrete e complete, al problema della sicurezza che i cittadini dei nostri quartieri vivono costantemente”.

