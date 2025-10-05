“Uniti per Albisola” risponde al sindaco: “Bene i fondi regionali, ma tante opere rinviate”

Albisola. “In merito alle dichiarazioni del sindaco Garbarini sul nostro voto di astensione alle variazioni del DUP approvate nel Consiglio comunale del 30 settembre, riteniamo necessario fare chiarezza e respingere al mittente ogni illazione. Durante la seduta consiliare, la nostra capogruppo Stefania Scarone ha espresso in modo chiaro apprezzamento per i fondi regionali ottenuti per la riqualificazione di via della Rovere e piazza del Carmine a Luceto. Opere attese da anni e che finalmente potranno essere realizzate. Fingere di non aver ascoltato queste parole e trasformare la nostra posizione in un “no ai progetti” è scorretto e strumentale”.

Lo afferma il gruppo consiliare “Uniti per Albisola”

