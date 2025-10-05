Venerdì scorso a Le Grazie il ricordo dei migranti scomparsi in mare e la vicinanza a quelli che vivono nello Spezzino

Si è svolta venerdì scorso nel borgo di Le Grazie la “Giornata della memoria e dell’accoglienza”, istituita a ricordo dei tanti migranti vittime nel 2013 del naufragio di Lampedusa. Il “Cantiere della memoria”, organizzato per iniziativa del giornalista Corrado Ricci, ha voluto proporre un incontro per sottolineare non solo il ricordo per chi è scomparso in mare, ma la vicinanza della terra spezzina a quanti qui invece sono arrivati e si sono integrati con le comunità locali. Presente anche la Caritas – a nome della quale è intervenuta Diletta Bufo -, che da anni ospita richiedenti asilo. Proprio alcuni di loro, che qui hanno trovato lavoro, sono stati festeggiati nell’occasione.

