Volontari: gli eroi silenziosi che fanno la differenza. Ecco le testimonianze di Jose Turchetto Valdora e Antonietta Toscano

Savona. Dalla cultura alla sanità, passando per la difesa dell’ambiente e lo sport. E’ l’esercito dei volontari che in Italia conta 4,6 milioni di persone che, quotidianamente e senza un tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri in circa 360 mila associazioni non profit.

La redazione di IVG ha voluto dare voce a due esponenti del mondo del volontariato: Jose Turchetto Valdora (Avo di Pietra) e Antonietta Toscano (Comitato Misto Consultivo). Li abbiamo intervistati per capire cosa le ha spinte a intraprendere la “carriera” del volontariato, che cosa si aspettavano di ricevere in cambio o cosa hanno imparato. Insomma un viaggio all’interno di un mondo che sta perdendo parecchie braccia (soprattutto dopo il COVID) e che ha l’intento si sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo.

