Albenga, prosegue con successo l’edizione 2025 di Ottobre De André

Albenga. Prosegue con successo ad Albenga Ottobre De André 2025.

Dopo il bagno di folla di Piazzette De André – si legge in una nota -, è stata la volta del più intimo In direzione ostinata e contraria, evento davvero particolare sia per la scelta del luogo (l’Oratorio di N.S. della Misericordia nel centro storico) sia per l’argomento (un parallelo-confronto tra le idee e la religiosità di Fabrizio De André e di Papa Francesco). Ancora un tutto esaurito per i Fieui di caruggi che organizzano la manifestazione con il supporto del Comune di Albenga. Non c’era un posto libero: occupate tutte le sedie disponibili, le panche, il coro ligneo e molti spettatori in piedi. Un centinaio di persone è rimasto deluso per non essere riuscito ad entrare”.

