All’alba di domani, 7 ottobre, sarà visibile la prima delle tre “super lune” del 2025

Liguria. Per gli astrofili e gli studiosi di astronomia quello di domani, 7 ottobre, sarà un appuntamento imperdibile, che si aggiunge a quello del 29 marzo scorso quando c’è stata l’eclissi solare, seppur parziale, e al recente 7 settembre con Luna di Sangue, un’eclissi che per qualche manciata di minuti ha tinto il satellite terrestre di colore rosso. All’alba, precisamente alle ore 5.48, farà bella mostra di sè la prima delle tre super lune del 2025 e sarà visibile anche dall’Italia.

Si tratta di una luna piena che appare più grande e luminosa del solito, e ciò accade perché si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, detto perigeo. In questo momento, la distanza tra il satellite e il pianeta Terra si riduce di qualche decina di migliaia di chilometri rispetto alla media, regalando alla vista una luna più “grande” (fino al 14% di diametro in più) e più brillante (anche del 30%) rispetto alle normali lune piene.

