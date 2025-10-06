Camogli: Arkè festeggia i suoi 25 anni di attività al Teatro Sociale

Da Comunicazione Arkè Odv

Grazie alla disponibilità e alla generosità della fotografa Laura Bianchi, che ha messo a disposizione il suo tempo e la sua professionalità per realizzare uno shooting fotografico dedicato alle famiglie, la Giornata mondiale del Sorriso non poteva avere un risultato migliore di quello ottenuto. Un set arricchito dall’allestimento floreale curato con creatività e sensibilità da Fiorista Carmen ha reso ancora più suggestivo il momento, trasformandolo in un’esperienza di gioia e condivisione.

