Celebrati a Genova i cinquant’anni di attività di Filse

Cinquant’anni fa, il 1° gennaio 1975, nasceva la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE, società in house di Regione Liguria. Da allora, insieme con le sue controllate e partecipate, Filse è diventata il principale strumento tecnico a supporto della Regione e degli enti territoriali liguri nella progettazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo economico, la crescita delle imprese e la valorizzazione del territorio. “Cinquant’anni sono un traguardo importante per l’intera comunità ligure – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. In questi decenni Filse ha sostenuto migliaia di imprese, grandi e piccole, contribuendo a far crescere il tessuto produttivo regionale in tutti i settori, dall’agricoltura alle tecnologie più avanzate. La sfida dei prossimi anni è continuare a gestire con efficacia i fondi pubblici ma soprattutto attrarre nuovi investimenti, così da rendere la Liguria la regione capace di primeggiare in Italia per capacità di investimento. Vogliamo fare di più, essere più rapidi nel trasformare le risorse in progetti concreti, capaci di creare sviluppo e lavoro per i cittadini. A nome di Regione Liguria – conclude Bucci – ringrazio Filse per quanto ha fatto in passato e per quello che continuerà a fare per il futuro della nostra regione e delle nuove generazioni”.

Hanno preso parte all’evento anche gli assessori regionali all’Energia Paolo Ripamonti, alla programmazione FSE Marco Scajola, a Sport e Formazione Simona Ferro, alla Sanità Massimo Nicolò e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana.

“Cambiare non è uno slogan, ma una necessità – spiega il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi -. La Liguria mette Filse al centro della sua visione per il futuro. È da qui che parte il cambiamento, perché solo attraverso un modello nuovo di sviluppo e innovazione si può davvero riscrivere la storia economica del Paese. Un punto di partenza per creare lavoro, attrarre imprese e rafforzare il ruolo della Liguria nel panorama nazionale ed europeo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com