Città metropolitana: i più votati Carlo Gandolfo e Giovanni Stagnaro

Votazioni per eleggere i 18 componenti del Consiglio direttivo della città metropolitana. Il più votato del centro destra sarebbe il sindaco di Recco Carlo Gandolfo con 5.741 voti; secondo il vicesindaco di Ne Podestà con 5.053 voti. Elisabetta Ricci sindaco di Rapallo sarebbe settima con 3.290 preferenze; Giovanni Collorado che si dice fosse appoggiato da Mentore Campodonico è il primo dei non eletti.

Nella lista progressista primo Giovanni Stagnaro sindaco di Casarza con 5.592 e quindi probabile vicesindaco. Guglielmo Caversazio, sindaco di santa Margherita è stato eletto fermandosi però a 4.367 preferenze.

