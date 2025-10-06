Città metropolitana: le congratulazioni di “Uniti per Santa” a Caversazio

Da “Uniti per Santa”
“Il direttivo di Uniti per Santa si congratula con il Sindaco, Guglielmo Caversazio, per l’elezione a consigliere metropolitano. Siamo certi che anche in questa veste saprà interpretare i bisogni del territorio con la serietà, la competenza e la passione fin qui dimostrate. Per la città si tratta di un’ottima notizia: la presenza del Sindaco in città metropolitana permetterà a Santa Margherita di riacquistare, dopo anni, la dignità politica che merita all’interno della provincia”. “A questo obiettivo potrà contribuire anche l’elezione del consigliere Giuseppe Pastine a cui rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro”.