Consiglio della Città metropolitana, sfida all’ultimo voto: l’esito in giornata

Genova. Sfida all’ultima scheda per l’elezione del consiglio della Città metropolitana, elezione di secondo livello (nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, potevano votare, ed essere eletti, solo i consiglieri comunali e i sindaci dei 67 Comuni del territorio metropolitano genovese) il cui scrutinio si terrà questa mattina.

Urne in due seggi, uno nella sede della Città Metropolitana, a Genova, e l’altro nella sottosezione di Chiavari. Il duello è fra due liste: “Per la Città Metropolitana”, centrodestra, e “Coalizione progressista per Genova Metropolitana”, espressione per la prima volta di un centrosinistra unitario, un campo largo come quello che ha portato alla vittoria a Genova.

