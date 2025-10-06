Dalla costa all’entroterra: ecco “Limes”, la web app che rivoluziona il viaggio nell’area ligure apuana

Un viaggio tra storia, arte e natura a portata di clic: Lla Spezia presenta LIMES, il nuovo strumento digitale per esplorare l’Area Ligure Apuana. Questa mattina, a Palazzo Civico, è stata presentata Limes, la nuova web app che rivoluziona il modo di vivere il patrimonio culturale dell’Area Ligure Apuana. Alla presentazione erano presenti il Sindaco Pierluigi Peracchini, l’Assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e i rappresentanti dei 66 Comuni coinvolti nel progetto ALA. La Spezia, capofila del progetto, vuole diventare un laboratorio di turismo integrato, superando la frammentazione delle offerte e puntando sulla cooperazione tra territori. “Con la rete dei Comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana”.

Attraverso questa visione condivisa, sono già nati progetti concreti che stanno dando forma a una nuova narrazione turistica dell’area vasta: “LIMES”, finanziato dal Ministero del Turismo, una piattaforma digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso; “Ombre Imperiali”, un percorso culturale e teatrale immersivo che intreccia storia, territorio e narrazione contemporanea lungo le tracce della presenza napoleonica oltre a iniziative come la Borsa del Turismo Esperienziale (Bitesp). “Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente.”, ha aggiunto il vice-sindaco Maria Grazia Frijia.

