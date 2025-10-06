Delitto del trapano, sull’arma nessuna traccia del dna di Fortunato Verduci

Genova. Non c’è alcuna traccia del Dna di Fortunato Verduci sul trapano e sul filo utilizzati per uccidere Luigia Borrelli in un basso dei vicoli di Genova nel settembre 1995. Lo scrive la genetista Selena Cisana dell’Università di Brescia nella perizia depositata nei giorni scorsi.
Il nuovo incidente probatorio, dopo quello che ha confermato la compatibilità del dna del carrozziere indagato per il delitto con le tracce lasciate su due sigarette trovate sul luogo del delitto, era stato disposto a febbraio.