Elezioni provinciali, è pareggio tra centrodestra e progressisti: decisivo il voto della sindaca metropolitana Salis

Genova. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Genova – il Sindaco Metropolitano è di diritto il Sindaco di Genova – si sono concluse con un risultato di assoluta parità: le due liste in competizione si sono equamente divise i 18 seggi disponibili. Parliamo di elezioni di secondo livello dove a partecipare al voto sono solamente i consiglieri e i sindaci di comune della provincia di Genova, con una ponderazione in base ai cittadini rappresentati.

Il Consiglio Metropolitano di Genova, quindi, sarà quindi composto da 9 consiglieri per la lista di centrodestra “per la Città Metropolitana”, e altrettanti 9 consiglieri per la colazione progressista di centrosinsitra “per Genova Metropolitana“.

» leggi tutto su www.genova24.it