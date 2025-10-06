Flotilla, apprensione per Pietro Queirolo Palmas ma Tajani rassicura: “Gli ultimi italiani rientrano oggi”

Genova. Domenica sera, con un post su X, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani ancora in Israele dopo essere stati arrestati durante l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla partiranno per tornare a casa nella giornata di oggi, lunedì.
Tajani ha scritto “partiranno da Israele con un volo charter per Atene”, e che una volta “arrivati in Grecia verranno assistiti dall’ambasciata italiana per poi essere riportati in Italia”. Tra loro dovrebbe esserci Pietro Queirolo Palmas, il 23enne unico genovese a non essere ancora stato reimpatriato.