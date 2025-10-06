Infastidisce una passeggera sul bus, lei lo prende a pugni e il cane gli azzanna la caviglia: 50enne in ospedale

Genova. Lite degenerata in un’aggressione questa notte su un bus nel quartiere di Oregina. E’ successo intorno all’una.

Secondo quanto emerso un 50enne di nazionalità italiana avrebbe infastidito una ragazza che si trovava sull’autobus con il suo cane: ne è nata una lite e la donna ha reagito prendendo a pugni il 50enne. I due poi sono scesi dall’autobus all’altezza di via Napoli, ma la discussione – di cui non sono note le ragioni – è andata avanti finché il cane ha azzannato l’uomo a una caviglia.

» leggi tutto su www.genova24.it