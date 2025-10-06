Maltempo nel savonese, ok all’anticipo di fondi regionali per 4 milioni di euro

Liguria. Via libera all’unanimità da parte della I Commissione Consiliare al Ddl 80 ‘Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025’, già approvato in Giunta e pronto ad essere sottoposto all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

La norma consentirà a Regione Liguria di procedere con un anticipo di cassa a favore dei Comuni che abbiano sostenuto spese per interventi di prima emergenza, con attività di soccorso e assistenza alla popolazione, o in regime di somma urgenza, con il ripristino della funzionalità di servizi essenziali, a seguito dell’ondata di maltempo che nelle giornate dell’1 e 2 settembre e del 9 settembre ha colpito soprattutto i territori della Città Metropolitana di Genova e delle province di Savona e della Spezia.

