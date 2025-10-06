Pontelungo, contro il Ceriale ecco l’arma in Piu: “Questo gruppo da sempre tutto, è più facile giocare così”

Albenga. Si impone il Pontelungo con le sue certezze contro il Ceriale. Un derby che arriva, seppur ad inizio campionato, in un momento delicato per ambo le squadre. Non sorridono i biancoblù che non riescono a trovare la via della porta, mentre i granata risollevano le loro sorti dopo la brutta sconfitta esterna contro il Finale.
Seconda rete stagionale per Piu, gol dell’ex, che porta tre punti ai granata. Conclusione con il tap in vincente arrivata grazie al pallone messo in mezzo da Guardone, una cometa telecomandata come se fosse uscita dal joystick di una Playstation. Risultato finale: vittoria.