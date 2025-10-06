Qualità delle acque a Genova, un tavolo tecnico per affrontare le criticità e prevenire i divieti di balneazione

Genova. Il tema della qualità delle acque è stato al centro dell’attenzione della Commissione V, riunitasi questa mattina a Palazzo Tursi. Nella sua relazione a inizio lavori, l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha spiegato che l’Amministrazione comunale intende affrontare in modo concreto e strutturato le criticità emerse durante la stagione balneare 2025, pur in un contesto già attentamente monitorato grazie al lavoro di Arpal e Ireti, che forniscono dati puntuali e costanti sullo stato del mare. Secondo l’assessora Pericu è necessario avviare un percorso condiviso per individuare le cause delle anomalie e definire soluzioni efficaci.

La lettera del Difensore civico regionale ha contribuito al dibattito in Commissione: la stagione appena conclusa, aperta il 1° maggio e chiusa il 30 settembre, è stata segnata da piogge abbondanti che hanno spesso messo sotto stress il sistema fognario cittadino, provocando episodi di sovraccarico e conseguenti sversamenti in mare. «Siamo concordi con il difensore civico regionale – dichiara l’assessora Pericu – per cui questa è una questione urgente e non più derogabile. Come amministrazione appena insediata vogliamo affrontarla con decisione. Il nostro obiettivo è attivare al più presto un tavolo con Regione Liguria, Arpal e Ireti per proseguire il monitoraggio e definire soluzioni strutturali e innovative, anche attraverso azioni sperimentali».

