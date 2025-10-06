Rapina e aggressione a un autista: ancora episodi di violenza sui bus

Genova. Ancora episodi di violenza e degrado sugli autobus cittadini. Tra il pomeriggio e la serata di domenica gli agenti della polizia di Stato di Genova hanno denunciato due uomini, uno per rapina e uno per interruzione di pubblico servizio.

Il primo episodio in via Cantore intorno alle 18. A chiamare il 112 una coppia: il marito ha riferito che un gruppetto di ragazzi a bordo del bus erano riusciti a rubare lo smartphone alla moglie, e che lui era rimasto ferito nel tentativo di bloccarli. L’uomo è però riuscito a fermare uno dei giovani, 24 anni, che è stato portato in questura.

