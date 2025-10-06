Recco: le congratulazioni del Pd a Ilaria Bozzo

Da Alberto Balletto, segretario del circolo PD Recco Avegno Uscio
Congratulazioni a Ilaria Bozzo, consigliera comunale di Sori, eletta oggi nel nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Genova.
Un risultato che ci rende orgogliosi e che rafforza la rappresentanza del Golfo Paradiso all’interno delle istituzioni metropolitane. Con la sua elezione, il nostro territorio potrà contare su una voce competente, concreta e sempre attenta ai bisogni delle comunità locali.
Insieme a Ilaria, nella lista “Coalizione Progressista”, sono stati eletti anche: