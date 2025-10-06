Recco: “Le ricette in giallo”, riconoscimento a Marta Riotti

Dal 3 al 5 ottobre 2025 si è tenuta a Santa Margherita Ligure la prima edizione di “Santa in Giallo – Festival di Letteratura Gialla e Noir”. Tra gli scrittori partecipanti, l’autrice recchese Marta Riotti Calvi ha contribuito – con la pubblicazione del racconto-ricetta “I Curxetti di San Giovanni Decollato al pesto di Adelinda” – alla realizzazione del libro “La cucina in giallo” (Ed. Tigulliana).

Il premio è stato consegnato da Cecilia Scerbanenco e dall’assessore alla Cultura di Santa Margherita Ligure, Andrea Turrin.

“In tutti i miei libri ho sempre dedicato spazio alla tradizione culinaria genovese, poiché credo che la narrazione del rituale che c’è in ogni piatto sia un potente strumento per caratterizzare personaggi, ambienti e situazioni, sia individuali che collettivi. Le tradizioni. tutte, devono essere risaltate e, nello stesso tempo, la cultura locale deve aprirsi al mondo e allo scambio. La partecipazione a “La cucina in giallo” è stata un’occasione preziosa per collaborare e confrontarmi con altri narratori italiani oltre a rappresentare un’ opportunità per promuovere la Liguria e la straordinaria tradizione gastronomica del mio paese.

Mi onora particolarmente aver ricevuto il riconoscimento da Cecilia Scerbanenco figlia e curatrice del noto scrittore Giorgio Scerbanenco.”

