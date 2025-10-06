Recco: teleassistenza di anziani non autosufficienti, secondo bando

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

C’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 31 ottobre per partecipare al secondo avviso pubblico che permetterà di selezionare 58 anziani, over 65, non autosufficienti, che riceveranno strumentazioni per la teleassistenza (dotazione domotica) e un pacchetto di servizi legati alla domiciliarità nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”. Recco è il Comune capofila degli ambiti territoriali sociali nn. 8-10-12-13 per questo progetto sperimentale che favorisce la permanenza degli anziani nel proprio ambiente di vita, contrastando isolamento e prevenendo il ricovero in struttura. Il progetto avrà una durata di circa sei mesi, a partire dal 17 novembre.

