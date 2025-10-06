Ripartono i lavori di posa dell’acquedotto a Tellaro: come cambia la viabilità

Ricominciano dopo la pausa estiva i lavori a Tellaro per la posa del nuovo acquedotto, modificando la viabilità di alcune zone del borgo da oggi 6 ottobre. In Via Fiascherino, nel tratto compreso tra piazza Bertolucci e piazza Rainusso, sarà interdetto il traffico veicolare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, con gli autobus che, in questo intervallo di tempo, faranno capolinea in Piazza Bertolucci.

Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha aggiunto sulla sua pagina Facebook che “L’intervento, realizzato da Acam Acque e finanziato con fondi Pnrr, sarà fondamentale per garantire l’eliminazione delle dispersioni idriche, continuità ed efficienza anche in occasione di picchi di consumo”.

L’articolo Luni, un ottobre di visite guidate tra museo, parco, digitalizzazione reperti e cantieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com