Savona, il Lions Club Savona Torretta dona 26 nuove sedie al reparto di medicina del San Paolo

Savona. Stamattina all’spedale San Paolo di Savona, nel reparto di Medicina Interna 2 Levante, sono state consegnate dal Lions Club Savona Torretta 26 nuove sedie che sostituiranno quelle attualmente presenti nelle stanze di degenza, migliorando così il comfort per pazienti e visitatori.

Questa donazione è stata possibile anche grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato all’evento “La Salute in Piazza”, iniziativa di prevenzione e promozione della salute che si è svolto sabato 10 maggio in piazza Sisto IV, a Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it