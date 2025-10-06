COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Savona, il Lions Club Savona Torretta dona 26 nuove sedie al reparto di medicina del San Paolo

Savona, il Lions Club Savona Torretta dona 26 nuove sedie al reparto di medicina del San Paolo

Generico ottobre 2025

Savona. Stamattina all’spedale San Paolo di Savona, nel reparto di Medicina Interna 2 Levante, sono state consegnate dal Lions Club Savona Torretta 26 nuove sedie che sostituiranno quelle attualmente presenti nelle stanze di degenza, migliorando così il comfort per pazienti e visitatori.

Questa donazione è stata possibile anche grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato all’evento “La Salute in Piazza”, iniziativa di prevenzione e promozione della salute che si è svolto sabato 10 maggio in piazza Sisto IV, a Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it