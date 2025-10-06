Scontro tra un’auto e una moto a Case Lodola: adolescente finisce contro un palo della luce

Scontro tra un’auto e una motocicletta a Beverino, in località Case Lodola. Il bilancio è di un ferito, un ragazzo di 17 anni. Il giovane era in sella alla due ruote quando per dinamiche in fase di accertamento è avvenuta una violenta collisione con un’auto guidata da un uomo. Nell’impatto l’adolescente è stato sbalzato via finendo contro un palo della luce, abbattendolo. Il 17enne è sempre rimasto sempre cosciente mentre sul posto sono arrivati la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, il 118 con l’automedica Delta 3 e la Croce rossa di Beverino.

