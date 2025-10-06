Sestri: “O Leudo”, la Giornata dei Nonni e il concorso nelle scuole

Da Paola Gasparini, Associazione culturale “O Leûdo” – Sestri Levante

I vincitori del Concorso Ricerca nelle Scuole – Giornata dei Nonni – 2025 / 37^ edizione (13^ nazionale), e i “Nonni dell’Anno 2025”, sono stati premiati Domenica 5 Ottobre, a partire dalle ore 10, presso l’ Hotel Due Mari, di Sestri Levante. La cerimonia, presentata e condotta dall’ amico Maurizio “Miro” Gatti, è iniziata dopo i saluti del nostro Presidente Vinicio Raso e delle autorità presenti. E’ seguito il conferimento dei premi, consistenti in: targhe, coppe, attestati, pranzi, materiale didattico, libri. Ecco i nomi dei vincitori:

