“Siamo militari dell’esercito americano”, e si fanno consegnare 450.000 euro per i bambini siriani

Genova. Hanno approfittato dell’impegno benefico di una pensionata, riuscendo a farsi consegnare 450.000 euro per presenti progetti in favore dei bambini siriani.

I carabinieri di Santa Margherita hanno scoperto il raggiro e hanno denunciato 15 persone, tutti cittadini nigeriani residenti però in Italia, con l’accusa di truffa in concorso. Il gruppo ha contattato l’anziana donna tramite mail, riuscendo a raggirarla spacciandosi per ufficiali dell’esercito americano di stanza in Siria e approfittando dell’iscrizione della donna a un’associazione benefica.

