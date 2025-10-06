Termovalorizzatore, M5S Savona: “La Provincia non perda tempo a convincere i sindaci, ciò che inquina non può essere green”

Savona. A margine del Tavolo permanente di coordinamento sulla chiusura del ciclo dei rifiuti (che si è riunito nei giorni scorsi in Provincia di Savona), interviene la coordinatrice provinciale del M5S Savona Stefania Scarone: “E’ irricevibile che si continui a considerare come unico sbocco ‘moderno’ la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione“.

“Al termine della seduta è stata annunciata la convocazione, entro metà novembre, di un nuovo convegno ‘di approfondimento’ per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali e sanitari del progetto. Come M5S, riteniamo che non servano altri convegni per ribadire ciò che è già stato ampiamente dimostrato da tecnici, medici e ambientalisti: un impianto di incenerimento, qualunque nome gli si voglia dare, non può essere definito green”.

» leggi tutto su www.ivg.it