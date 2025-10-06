Tornano anche in Liguria le Giornate Fai d’autunno, cattedrale spezzina scelta come “chicca nazionale”

Stamani nella Sala Trasparenza della Regione Liguria si è tenuta la presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 in Liguria, organizzate per il fine settimana 11-12 ottobre dalla Presidenza regionale Fai Liguria e dall’assessorato alla Cultura e allo Spettacolo della Regione. Diciannove le opportunità di visita che saranno proposte dalle sei Delegazioni territoriali e dai sei Gruppi Giovani Fai della Liguria, tra cui cinque nello Spezzino, di cui abbiamo dato notizia ieri: gli edifici di Piazza Europa – cattedrale di Cristo Re, Palazzo comunale e Agenzia delle entrate -, esempi dell’architettura razionalista novecentesca,con la cattedrale scelta dal Fai come “chicca nazionale”; e ancora Podere Case Lovara (Levanto) e Villa Rezzola (Lerici). Iniziative, quelle delle Giornate d’Autunno, che, come tutte quelle targate Fai del 2025, sono dedicata al cinquantenario della fondazione del Fondo per l’ambiente italiano, che cade appunto quest’anno.

“Grazie alle proposte elaborate dalle Delegazioni liguri anche questa edizione delle Giornate di Autunno raggiungerà due obiettivi prioritari – le parole della presidente Fai Liguria, Farida Simonetti -: innanzitutto sensibilizzare e coinvolgere nella conoscenza e quindi nella tutela dei più diversi aspetti del nostro patrimonio, offrendo la possibilità di scoprire la ricchezza e la bellezza di luoghi inediti della nostra regione, ma saranno anche occasione per una raccolta fondi per sostenere il FAI nell’impegno, ogni giorno dell’anno, per il raggiungimento di questo obiettivo attraverso la realtà dei propri beni che nel 2025, a celebrare nel miglior modo il proprio cinquantenario dalla fondazione, in Liguria è stato possibile arricchire con la riapertura, al termine dei restauri, di due luoghi di straordinaria bellezza come Podere Lovara a Levanto e Villa Rezzola a Lerici rioffrendo al pubblico la possibilità di godere della loro frequentazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com