Tragedia a Montepertico: anziano trovato priva di vita in casa

La figlia ha cercato di mettersi in contatto con lui perché non riusciva a rintracciarlo. La donna chiamato anche una vicina e sono stati allertati i soccorsi. Purtroppo, una volta entrati, non c’era più nulla da fare. E’ accaduto a Montepertico, alla Spezia, dove un uomo di 72 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. L’amara scoperta è stata fatta alle 12 circa di questa mattina quando sul posto sono arrivati i militi della Pubblica assistenza della Spezia e i Vigili del fuoco. Appresa la tragica dipartita dell’anziano, avvenuta per cause naturali, sul posto sono arrivati anche la Polizia di Stato e il medico legale.

