Travolta da un’onda in spiaggia: cade e finisce in ospedale

Una donna di circa sessant’anni questa mattina è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta avvenuta in una delle spiaggette a ridosso della ciclopedonale Maremonti che collega Levanto a Bonassola. La sessantenne, milanese, sarebbe stata travolta da un’onda alta cadendo rovinosamente a terra, nel bagnasciuga e procurandosi una frattura ad un polso. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Bonassola e i Vigili del fuoco di Brugnato.

