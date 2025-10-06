Un mosaico di culture al Liceo Della Rovere per la Giornata Europea delle Lingue

Savona. Il 26 settembre si è celebrata al “Della Rovere” la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d’Europa per promuovere il multilinguismo, la diversità culturale, l’apprendimento delle lingue, essenziali per la formazione degli studenti in un mondo sempre più globalizzato.

L’evento ha preso vita grazie all’impegno di un gruppo di insegnanti dinamici che ha saputo coinvolgere 45 studenti che portano con sé un bagaglio culturale e linguistico straordinariamente ricco. Il clima festoso ha coinvolto 111 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, insieme ai loro docenti accompagnatori.

