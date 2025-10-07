Addio a Zea Ghisolfo: se n’è andata a un passo dai 101 anni la più anziana di Murialdo

Murialdo. Una comunità intera piange la scomparsa di una delle sue figure più longeve e amate. Si è spenta a Murialdo Zea Ghisolfo, venuta a mancare alla soglia di un traguardo eccezionale: tra soli 19 giorni avrebbe compiuto 101 anni.

Un nome, quello di Zea, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di murialdesi. Per tanti anni, infatti, è stata la cuoca della scuola del paese, una figura quasi materna che ha nutrito e visto crescere centinaia di bambini.

Più che una semplice cuoca Zea era un’istituzione. Con la sua dedizione e la sua passione, ha trasformato il pranzo a scuola in un momento di calore familiare. I suoi piatti, preparati con cura e con le ricette della tradizione, sono rimasti impressi nei ricordi di tantissimi ex alunni, che ancora oggi ricordano con affetto i profumi e i sapori della sua cucina.

