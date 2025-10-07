AI e porti: l’Autorità Portuale raddoppia gli investimenti in sicurezza e digitalizzazione

Liguria. Nel corso del convegno “AI Meets the Sea, L’intelligenza Artificiale applicata all’Economia del Mare”, che si è tenuto oggi, martedì 7 ottobre, a Palazzo Spinola a Genova, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, nel corso del suo intervento ha annunciato un significativo incremento degli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e alla sicurezza dei porti.

Nel bilancio previsionale 2026, gli stanziamenti per il Port Community System — la piattaforma che gestisce i flussi informativi e logistici delle merci — passeranno da 1,5 a 3 milioni di euro. Contestualmente, saranno di circa due milioni le risorse destinate alla cybersecurity. “Sono investimenti indispensabili — ha dichiarato Paroli — perché i porti moderni non devono difendersi solo dai rischi fisici, ma anche da quelli digitali.”

