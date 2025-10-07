AI ed economia del mare, Bucci: “L’intelligenza artificiale è un mezzo, non un fine”

Genova. “L’intelligenza artificiale non può essere un fine, ma deve essere un mezzo per ottenere risultati che abbiano ricadute di tipo economico, sociale e ambientale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo oggi al convegno sull’Intelligenza artificiale e l’Economia del mare organizzato a Palazzo Spinola.

“Si tratta di una novità che avrà un impatto determinante sul nostro futuro, lo sta già avendo sul nostro presente, e lo avrà anche sulla blue economy. Ci sono decine e decine di possibilità e attività su cui potrà essere impiegata l’intelligenza artificiale: dal caricare una nave a definire una rotta” ha aggiunto Bucci.

